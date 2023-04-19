إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بصحراوي بني سويف الشرقي 

أصيب 5 أشخاص، بإصابات متنوعة، منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بنفق بياض العرب، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بنفق بياض العرب، الذي وجه بسرعة نقل المصابين إلى اقرب مستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

5 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى الجامعي

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ5سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفي بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالحادث، ونقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.