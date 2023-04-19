حبس شخصين بتهمة تجارة الحشيش في القاهرة.. ومحام يوضح العقوبة

خضع المتهمان في قضية الاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة لجلسة تحقيق، للإدلاء باقوالهما في التهم المنسوبة إليهما، وقررت النيابة العامة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط المتهميّن

جاء ذلك بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين مقيمين بمحافظة القليوبية، حال استقلالهما سيارة نصف نقل دون تراخيص قيادة أحدهما وملك شقيقه، بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش زة 3,700 كيلوجرام، وهاتفين محمولين، ومبلغ مالي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة المتوقعة

وقال المحامي سمير عبدالعظيم، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.