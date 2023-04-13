حبس المتهم بالإتجار في مخدر الحشيش بالمرج

قررت النيابة العامة حبس المتهمين في قضية الإتجار بالمواد المخدرة في القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

ضبط المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية ومقيمان بدائرة قسم شرطة المرج، حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما، وبحوزتهما «كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,800 كيلو جرام - 3 هواتف محمولة».

وبمواجهة المتهمين، اعترف أحدهما بإتجاره في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة قسم شرطة المرج مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وأضاف باقتصار دور المتهم الآخر على توصيله دون علمه بحيازة مواد مخدرة، وبمواجهة المتهم الآخر نفى علمه بحيازة الأول للمواد المخدرة.

العقوبة القانونية

وحول العقوبة المتوقعة، يقول المحامي سمير عبدالعظيم، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف «عبدالعظيم» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.