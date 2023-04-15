حبس متهم بالاتجار في مخدر الحشيش بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس المتهم في قضية الاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيق، وأمرت بإرسال المضبوطات الي المعمل الكمياوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية، كما طالبت المباحث بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

الإتجار بمخدر الحشيش

جاء ذلك بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء حال استقلاله سيارة مستأجرة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الموقف القانوني

وحول الموقف القانوني قال محمود عبد الله المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا جرى تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.