حبس سيدة بتهمة الاتجار في مخدر الحشيش بالقاهرة

خضعت المتهمة في قضية الاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالها في التهم المنسوبة اليها، وقررت النيابة العامة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق.

ضبط المتهمة

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط سيدة لها معلومات جنائية حال استقلالها سيارة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزتها كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,520 كيلو جرام وهاتف محمول، وكمية من المشغولات الذهبية، وبمواجهتها اعترفت بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي والمشغولات الذهبية من متحصلات نشاطها الإجرامي.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة القانونية، يقول المحامي سمير عبدالعظيم، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.