القبض على 3 تجار مخدرات أثناء ترويج مخدر الحشيش فى القاهرة

قالت وزارة الداخلية إنّ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من تحقيق عدد من النتائج الإيجابية الآتية:

- ضبط أحد الأشخاص، مقيم في دائرة قسم شرطة المرج، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وزنت 2 كيلوجرام، وهاتف محمول.

- ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان في محافظة السويس، حال استقلالهما سيارة أجرة في دائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلوجرام، وهاتف محمول، وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.