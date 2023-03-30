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القبض على 3 تجار مخدرات أثناء ترويج مخدر الحشيش فى القاهرة

كتب:

محمد بركات
12:32 م | الخميس 30 مارس 2023
مخدر حشيش- أرشيفية

مخدر حشيش- أرشيفية

قالت وزارة الداخلية إنّ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من تحقيق عدد من النتائج الإيجابية الآتية:

- ضبط أحد الأشخاص، مقيم في دائرة قسم شرطة المرج، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وزنت 2 كيلوجرام، وهاتف محمول.

- ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان في محافظة السويس، حال استقلالهما سيارة أجرة في دائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلوجرام، وهاتف محمول، وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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