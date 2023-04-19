تحليق 35 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر صباح اليوم

شهدت سماء مدينة الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، تحليق 35 رحلة بالون طائر، تقل على متنها سائحين من مختلف الجنسيات، بحسب ما ذكر أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر في الأقصر.

تحليق البالون الطائر يوميا في الخامسة فجرا

وأوضح الطيب، أنّ رحلات البالون الطائر تحلق يوميا في تمام الخامسة فجرا من المطار المخصص للإقلاع من أمام معبد حتشبسوت، بعد الحصول على تصريح الطيران من برج المراقبة بمطار الأقصر الدولي، والذي يستطلع الظروف الجوية وسرعة الرياح ومعدل وضوح الرؤية.

رحلة البالون الطائر في سماء الأقصر

وأشار ممثل اتحاد شركات البالون الطائر، إلى أنّ مدة تحليق الرحلة الواحدة للبالون، تستغرق حوالي 35 دقيقة، وهى المدة المسموح بها للطيران قبل ارتفاع درجات الحرارة في الصباح، وازدياد سرعة الرياح، والتي تؤثر على سلامة البالون، لافتا إلى أنّ البالون يحلق وفق اتجاهات الرياح المختلفة.

توفير أكثر من ألفي فرصة عمل

وأوضح أنّ البالون الطائر من أهم الأنشطة السياحية، التي ساهمت في توفير أكثر من ألفي فرصة عمل لشباب الأقصر، يعملون في 17 شركة بالون طائر في وظائف مختلفة، ما بين طيارين ومهندسين وعمال ومندوبين ومرشدين سياحيين وسائقين وغيرهم.

المركز الثالث عالميا

يشار إلى أنّ البالون الطائر في الأقصر، يحتل المركز الثالث عالميا، كما تتفرد محافظة الأقصر بهذا النشاط السياحي على مستوى الجمهورية، لما تمتلكه من مقومات سياحية وطبيعية وأثرية، فضلا عن عدم احتوائها على بحار تهدد سلامة الطيران.