أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية اليوم، بقيادة ناصر شعبان شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، جدول امتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي محافظة الدقهلية 2022/2023، والتي تبدأ من يوم 6 مايو 2023، وتستمر حتى 18 مايو 2023 وفقا للقواعد المنظمة لها ويطبق القرار الوزاري رقم 191 لسنة 2019 والقرار الوزارة رقم 168 لسنة 2022 وذلك بعد اعتماده من قبل محافظ الدقهلية المخطط الزملاء للامتحانات.

جدول امتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي محافظة الدقهلية

وقال ناصر شعبان شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، جدول امتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي محافظة الدقهلية العربي واللغات 2022/2023 سوف تبدأ الامتحانات من يوم 6 مايو 2023 تستمر حتى 18 مايو 2023 وفقا للجداول التي جرى اعتمادها.

جدول امتحانات الترم الثاني للصف الأول الثانوي محافظة الدقهلية

السبت 6 مايو 2023 امتحان مادة اللغة العربية

الإثنين 8 مايو 2023 امتحان مادة الأحياء ويليها امتحان مادة الفلسفة.

الأربعاء 10 مايو 2023 امتحان مادة الفيزياء ويليها امتحان مادة الجغرافيا.

السبت 13 مايو 2023 امتحان مادة الكيمياء ويليها امتحان مادة التاريخ.

الإثنين 15 مايو 2023 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

الأربعاء 17 مايو 2023 امتحان مادة الرياضيات ويليها امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

جدول امتحانات الترم الثاني للصف الثاني الثانوي محافظة الدقهلية

الأحد 7 مايو 2023 امتحان مادة اللغة العربية.

الثلاثاء 9 مايو 2023 امتحان مادة الرياضة البحتة.

الخميس 11 مايو 2023 امتحان مادة الكيمياء علمي، ومادة علم النافس والاجتماع أدبي.

الأحد 14 مايو 2023 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي «العامة» أولها امتحان مادة الفيزياء لطلاب القسم العلمي، ومادة التاريخ لطلاب القسم الأدبي.

الثلاثاء 16 مايو 2023 امتحان مادة الأحياء علمي، ومادة الجغرافيا أدبي.

الخميس 18 مايو 2023 امتحان مادة تطبيقات الرياضيات للقسم العلمي ويليها امتحان الفلسفة والمنطق القسم الأدبي.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم في جدول امتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي محافظة الدقهلية عدد من الملاحظات وهي:

يطبق القرار الوزاري رقم 191 لسنة 2019 والقرار الوزارة رقم 168 لسنة 2022.

- تعقد الامتحانات العملية قبل الامتحانات التحريرية بوقت كاف حسب ظروف كل مدرسة.

يعفى طلاب المنازل من أداء الامتحانات العملية والمشروعات البحثية.

يجرى امتحان مادتي المستوى الرفيع بمدارس اللغات فقط الأربعاء الموافق 26 أبريل 2023 م لمدة ساعة ونصف للورقة الأولى من الساعة التاسعة صباحاً وساعة ونصف للورقة الثانية بفاصل زمني 15 دقيقة.