جدول امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائي بالمنيا.. تبدأ 10 مايو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، جدول امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائي لنهاية العام الدراسي 2022-2023 حكومي وخاص ولغات بالمنيا.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

وقال حمدي السيد وكيل وزارة التعليم بالمنيا، إنّ امتحانات نهاية العام الدراسي 2022-2023 للصف السادس الابتدائي، ستبدأ يوم الأحد 15 مايو المقبل، إذ يؤدي الطلاب امتحان مادتي العلوم ومدته ساعة ونصف واللغة العربية ساعة ونصف.

الاثنين 16 مايو: امتحان مادتي اللغة العربية والخط العربي ساعتان ونصف والتربية الدينية ساعة ونصف.

الثلاثاء 17 مايو: امتحان مادتي الرياضيات ساعة ونصف والدراسات الاجتماعية ساعة ونصف.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي حكومي وخاص لغات، وتستمر الامتحانات 4 أيام.

وقال حمدي السيد وكيل وزارة التعليم بالمنيا، إنّ امتحانات الصف الخامس الابتدائي للعام الدراسي 2022-2023 تستمر 4 أيام، وستبدأ يوم الأربعاء 10 مايو المقبل، ويؤدي الطلاب امتحان مادتي الرياضيات ومدته ساعة ونصف وتكنولوجيا المعلومات ساعة ونصف.

الخميس 11 مايو: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية ساعة ونصف واللغة الإنجليزية ساعة ونصف.

السبت 13 مايو: امتحان مادتي اللغة العربية ساعتان ونصف والتربية الدينية ساعة ونصف.

الاثنين 24 مايو:امتحان مادتي العلوم ساعة ونصف والمهارات المهنية ساعة ونصف.