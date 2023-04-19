استعدت مديرية التربية والتعليم في بني سويف، لامتحانات نهاية العام الدراسي 20222/ 2023، للصفين الأول والثاني الثانوي، حيث اعتمد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، جدول امتحانات الترم الثاني لأولى و2 ثانوي في محافظة بني سويف، وتبدأ 13 مايو المقبل للصف الأول الثانوي، و14 مايو للصف الثاني الثانوي، وسط اتخاذ عدد من الإجراءات التي تضمن تحقيق أقل كثافة طلابية داخل اللجان، بالإضافة إلى توفير الراحة لهم خلال الامتحانات.

جدول امتحانات الترم الثاني لأولى و2 ثانوي في محافظة بني سويف

وجاء جدول امتحانات الترم الثاني لأولى و2 ثانوي في محافظة بني سويف رسمي وخاص لغات وعربي كالتالي:

أولًا : الصف الأول الثانوي

السبت 13 مايو 2023: اللغة العربية.

السبت 13 مايو 2023: اللغة الأجنبية الثانية.

الاثنين 15 مايو 2023: الكيمياء.

الاثنين 15 مايو 2023: الجغرافيا.

الأربعاء 17 مايو 2023: التاريخ.

الأربعاء 17 مايو 2023: الأحياء.

السبت 20 مايو 2023: اللغة الأجنبية الأولى.

السبت 20 مايو 2023: الفيزياء.

الاثنين 22 مايو 2023: الرياضيات.

الاثنين 22 مايو 2023: الفلسفة.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

وجاء جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي في محافظة بني سويف الترم الثاني 2023 كالتالي:

الأحد 14 مايو 2023: اللغة العربية.

الثلاثاء 16 مايو 2023: اللغة الأجنبية الأولى.

الخميس 18 مايو: اللغة الأجنبية الثانية.

الخميس 18 مايو: الأحياء/ الفلسفة.

الأحد 21 مايو 2023: الرياضة البحتة «الجبر والتفاضل وحساب المثلثات».

الأحد 21 مايو 2023: الرياضيات العامة.

الأحد 21 مايو 2023: الفيزياء/ التاريخ.

الثلاثاء 23 مايو 2023: تطبيقات الرياضيات ــ علمي.

الثلاثاء 23 مايو 2023: الجغرافيا.

الثلاثاء 23 مايو 2023: الكيمياء/ علم النفس والاجتماع.

وعقد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اجتماعًا مع مديري الإدارات والمراحل التعليمية وموجهي العموم، عقب الانتهاء من اعتماد جدول امتحانات الترم الثاني لأولى و2 ثانوي في محافظة بني سويف، التي تبدأ 13 مايو المقبل، في حضور مدير التعليم العام ووكيل المديرية، لتأكيد مواصفات الورقة الامتحانية، وجاهزية المدارس لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، وتأكيد تحقيق أقل معدلات كثافة طلابية داخل اللجان وتعقيمها وتطهيرها قبل بدء الامتحانات.