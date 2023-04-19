إنفاق 360 مليون جنيه في أعمال البر خلال عام.. وتوزيع 300 طن لحوم في رمضان

لم يقتصر نجاح وزارة الأوقاف على توصيل صوت مصر الوسطى إلى العالم، ونشر الفكر المستنير وتحقيق نقلة نوعية فى جميع المجالات الدعوية والتنموية، ومنذ أوائل عام 2014 أدركت «الأوقاف» أنها بصدد مواجهة الفكر المتطرف داخلياً وخارجياً، لا سيما فى ظل إعادة مؤسسة الدولة المصرية التى غرس بذورها من جديد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأولاها رعايته واهتمامه ودعمه.

ملياران ومائتا مليون جنيه إجمالي المساهمات المجتمعية للوزارة في عهد الرئيس السيسي

وأولت «الأوقاف» اهتماماً كبيراً بأعمال البر والصدقات على مدار الأعوام السابقة، ما بين صكوك إطعام، أو قوافل وشنط رمضانية وأعمال خيرية فى جميع المحافظات، وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن إجمالى المساهمات المجتمعية فى ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية بلغ فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى نحو مليارين ومائتى مليون جنيه، مؤكداً أن وزارة الأوقاف لها دور مجتمعى مهم وبارز من خلال الإدارة المركزية للبر والأوقاف.

«جمعة»: «الأوقاف» لها دور مجتمعى مهم من خلال الإدارة المركزية.. وضاعفنا من جهودنا فى مجال البر

وفيما يخص مجال البر وخدمة المجتمع ورعاية الأسر الأوْلى بالرعاية خلال شهر رمضان، أكد «جمعة» أن وزارة الأوقاف ضاعفت من جهودها فى مجال البر فى هذا الشهر الفضيل وتم توزيع مليون ونصف المليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأوْلى بالرعاية بتمويل مشترك مناصفة بين وزارتى الأوقاف والتضامن، و300 طن لحوم توزع خلال الشهر الفضيل، وفى مجال البر وخدمة المجتمع بوجه عام، فقد تم صرف أكثر من 360 مليون جنيه فى أعمال البر وخدمة المجتمع خلال عام 2022 وحتى الآن. وأعلنت «الأوقاف» عن توفير 1123 طن لحوم لمليون ومائة وثلاثة وعشرين ألف أسرة، كما أكدت أن مشروع صكوك الإطعام حقق فى شهر الخير نقلة، فى أول شهر لإطلاقه، 20 مليون جنيه، حيث بلغ إجمالى مبيعات الصكوك أكثر من 67 ألف صك إطعام، بزيادة أكثر من 100%، وقد جاءت مديرية أوقاف القاهرة فى الصدارة بإجمالى 13320 صكاً.

وأكدت أن مشروع صكوك الإطعام فى القاهرة بلغ 13340 صكاً، بـ4002000 جنيه، وحصلت مديرية أوقاف الإسكندرية على 7000 صك بـ2100000 جنيه، وفى الجيزة 5950 صكاً بـ1785000 جنيه، ونجحت مديرية أوقاف الغربية فى تحصيل 5820 صكاً بـ1746000 جنيه، وفى القليوبية 4040 صكاً بـ1212000 جنيه، وجمعت الدقهلية 3650 صكاً بـ1095000 جنيه، وفى البحيرة 3275 صكاً بإجمالى 982500 جنيه، وفى المنيا 3075 صكاً بـ922500 جنيه، وفى الفيوم 2710 صكوك بإجمالى 813000 جنيه، وفى المنوفية 2140 صكاً بـ642000 جنيه. وأكدت الوزارة أن الصك يجزئ من الزكاة والصدقات والكفارات وسائر أنواع البر، ويصل كاملاً إلى مستحقيه بعزة وكرامة، ودون خصم أى مصروفات إدارية أو إعلانية منه، مشيرة إلى أنه يصل من المتبرع إلى يد المستحقين فى عزة وكرامة.