المفتي عبر قناة الناس: على الشباب التحصن بالعقيدة السليمة والأفكار الصحيحة

وجه الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، رسالة إلى الشباب بأن يتحصنوا بالعقيدة السليمة والأفكار والمعارف الصحيحة، حتى يؤدوا واجبهم تجاه دينهم ويسلموا من التيارات المتعاقبة والمتلاحقة.

الشباب عليهم الابتعاد عن التطرف والعنف

وأكد الدكتور شوقي علام، خلال حلقة اليوم من برنامج «حديث المفتي» المذاع عبر فضائية «الناس»، أن الشباب عليهم الابتعاد عن التطرف والعنف وألا يسلكوا طريق المتشددين والمتطرفين، متابعا: «اعلموا أن القيم والأخلاق الحميدة من أعظم العبادات، لذا على الشباب الحالي التحلي بروح الانتماء للوطن الحبيب، ويؤدوا دورهم في البناء والتعمير، وألا ينساقوا ولا الشائعات».

الشباب هم عماد الأمم

وشدد المفتي في حديثه، على أن الشباب هم عماد الأمم، وعليه تنعقد الآمال في صناعة الحضارة وترسيخ القيم النبيلة التى تضمن بقاء الكون صالحًا، لحياة طيبة كريمة، لذلك كله كان يهتم سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بالشباب، في تعليمهم وتربيتهم وتدريبهم ونتج عن ذلك ثمرة في عدد كبير من الشباب الذين أصبحوا قادة في عهده، ومن بعده.