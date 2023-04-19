يستعد طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال الشهر المقبل، هذا وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية عن موعد وجدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2023 بالشرقية، ويبدأ جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بالشرقية 2023 في يوم 10 مايو المقبل.

جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي 2023 الترم الثاني بالشرقية

وتستعرض «الوطن» خلال سطور التقرير التالية جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي 2023 بالشرقية للمرحلة الثانوية النقل.

يوم الأربعاء 10 مايو: اللغة العربية، من 8:30 إلى 11:30، ويكون 3 ساعات.

يوم السبت 13 مايو: اللغة الأجنبية الأولى من 8:30 إلى 11 صباحا.

يوم الإثنين 15 مايو: الرياضيات من 8:30 إلى 11:30، ومادة التاريخ من 12 إلى 1:30صباحا.

يوم الأربعاء 17 مايو: اللغة الأجنبية الثانية من 8:30 إلى 10 صباحا، والأحياء من 10:30 إلى 12 مساء.

يوم السبت 20 مايو: مادة الجغرافيا من 8:30 إلى 10 صباحا، والفيزياء من 10:30 إلى 12 مساء.

يوم الإثنين 22 مايو: الكيمياء من 8:30 إلى 10 صباحا، والفلسفة من 10:30 إلى 12 مساء.

في سياق متصل تستعرض «الوطن» جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني ضمن عرض جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بالشرقية 2023

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 بالشرقية

يوم الخميس 11 مايو: اللغة العربية من 8:30 إلى 11:30 صباحا ويكون 3 ساعات.

يوم الأحد 14 مايو: اللغة الأجنبية الأولى من 8:30 إلى 11:30 صباحا.

يوم الثلاثاء 16 مايو: الرياضيات العامة شعبة أدبي، والرياضيات البحتة شعبة علمي، من 8:30 إلى 11:30 صباحا.

يوم الخميس 18 مايو: اللغة الأجنبية الثانية من 8:30 إلى 10 صباحا، والجغرافيا للشعبة الأدبي من 10:30 إلى 12:30 مساء، والأحياء للشعبة العلمي من 10:30 إلى 12:30 مساء.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بالشرقية

يوم الأحد 21 مايو: علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبي، والكيمياء شعبة العلمي، من 8:30 إلى 10:30 صباحا، والتاريخ شعبة أدبي من 11 إلى 11 صباحا، والرياضيات التطبيقية للشعبة العلمي من 11 إلى 1:30 مساء

يوم الثلاثاء 23 مايو: الفلسفة للشعبة الأدبي، والفيزياء للشعبة العلمي، من 8:30 إلى 10:30 صباحا.