المفتي عبر قناة الناس: الدولة المصرية مهتمة بالشباب في كثير من المجالات

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الدولة المصرية مهتمة بالشباب في عديد من المجالات، وذلك تحت إشراف كامل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً أنه في ظل هذا الانفتاح العالمي يجب الاهتمام بتنمية قدرات الشباب ومواهبهم.

القضاء بكتاب الله

وأضاف «علام»، خلال حلقة اليوم من برنامج «حديث المفتي»، المذاع عبر فضائية «الناس»، قائلا « كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرسل الشباب الذين تعلموا وتدربوا في مهام جسيمة، فقد أرسل معاذ بن جبل معلمًا وقاضيًا، وقال بما تقضي، فقال له أقضي بكتاب الله، فقال له سيدنا النبي، فإذا لم تجد في كتاب الله، فقال بسنة رسول الله، فقال له: فإذا لم تجد في سنة رسول الله، قال: اجتهد الرأي، فقال رسول الله، الحمد الذي وفق رسول الله».

قيادة الجيش بيد الشباب

واستكمل المفتي: «سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أسند مهمة الترجمة إلى سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه، وعندما سأله سيدنا النبي هل تحسن السريانية، فقال لا، فقال له سيدنا النبي تعلمها، فتعلمها زيد، فجعله النبي من كتبة الوحي كذلك، وأيضًا أسند النبي قيادة الجيش إلى عدد كبير من الشباب، منهم زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب، وعبدالله بن أبي رواحة، وذلك كان في معركة مؤتة، وكذلك أسند سيدنا النبي مهمة القيادة في جيش كان فيه الصديق والفاروق وعدد من كبار صحابة رسول الله».