حتى لا تتعرض للنصب.. خطوات قانونية اتبعها عند شراء عقار

قد يتعرض البعض عند شراء عقار أو شقة سكنية لأي من حالات النصب، فيما يسمى بـ«النصب العقاري»، وذلك لعدم معرفتهم بالإجراءات القانونية التي يجب اتباعها، لذا تستعرض «الوطن» هذه الخطوات في السطور التالية.

أهم الخطوات القانونية التي يجب اتباعها عند شراء شقة

ويكشف المحامي رامي ربيع مقلد لـ «الوطن» أهم وأبرز الإجراءات القانونية الواجب الالتزام بها قبل شراء الشقة، وهي كالتالي:

1 - معاينة الشقة المراد شرائها.

2 - يجب التأكد تماماً من عدم وجود مشاكل في أي من تراخيص العقار.

3 - الاستعلام في الحي التابع له العقار، والتأكد من سلامة توصيل كافة الخدمات إلى العقار، وعدم وجود أي مشاكل في هذا الشأن.

4 - مراجعة بيانات عقد بيع الشقة قبل إمضاء العقد.

5 - التأكد جيداً من أن شراء العقار تم عن طريق مستند ملكية سليم وصحيح.

6 - يجب الحصول على صورة من كافة التراخيص والعقود.

7 - التوجه إلى مكتب الشهر العقاري من أجل تحرير توكيل رسمي من البائع.