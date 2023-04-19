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جابر القرموطي لـ«أنا والقناع»: كان نفسي أكون نجم كوميدي

كتب:

محمد عزالدين
09:16 م | الأربعاء 19 أبريل 2023
جابر القرموطي

جابر القرموطي

قال الإعلامي جابر القرموطي، إنه ارتداءه قناع السخرية في برنامجه لم يكسبه أو يخسره، لأنه لم يستمر به كثيرا، متابعا: «اتعرض عليا حاجات على السوشيال ميديا بعد تركي للشاشة، لو كنت اشتغلتها كانت هتكون حاجة عظيمة، وكنت نفسي أكون نجم كوميديا سوداء وبيضاء».

أنا رئيس قسم الشارع وصحفي شوارعي

وأضاف جابر القرموطي خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، أنه يحب ركوب المواصلات العامة، واصفا نفسه بأنه «أستاذ مترو الأنفاق.. ورئيس قسم الشارع بس مش بقعد على قهاوي».

ولفت «القرموطي» إلى أنه ركب «توكتوك» كثيرا، وأطلق على نفسه لقب «صحفي شوارعي»، بالرغم من أن البعض يشعر بالضيق حيال كلمة «شوارعي»، لافتا إلى أن الصحفي الشوارعي ليس شرطا بأن يكون صحفي تحقيقات.

حل مشكلة بطريقة كوميدية

وأشار جابر القرموطي إلى أن المقصود بصحفي شوارعي، هو تحويل مشكلات الناس الغلابة إلى قصص لحل مشكلاتهم: «قابلت واحد عنده مشكلة في اسمه قعدت معاه 14 سنة، اسمه صميدة بدل حميدة، وبعد تقديمها بطريقة كوميدية اتحلت بواسطة وزارة الداخلية».

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