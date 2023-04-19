أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، جدول امتحانات الترم الثاني لأولى و2 ثانوي في محافظة دمياط، عقب اعتماد الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والمهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط جميع جداول الامتحانات، ومن المقرر أن تنطلق يوم 6 مايو للصف الأول الثانوي العام، وتنتهى يوم 22 مايو، والصف الثاني الثانوي العام تبدأ يوم 7 مايو المقبل وتستمر حتى 21 مايو.

وحول جدول امتحانات الترم الثاني لأولى و2 ثانوي في محافظة دمياط، عقد المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعًا مع مديري الإدارات وموجهي العموم في حضور وكيل المديرية للتأكيد على مواصفات ورقة الامتحان، وجاهزية المدارس لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي وذلك لإعلان جدول امتحانات الترم الثاني.

جدول امتحانات الترم الثاني لأولى و2 ثانوي في محافظة دمياط

وتقدم« الوطن» جدول امتحانات الترم الثاني لأولى و2 ثانوي في محافظة دمياط، طبقًا لمديرية التربية والتعليم بدمياط، حيث تنطلق امتحانات الصف الأول الثانوي العام يوم 6 مايو، والصف الثاني الثانوي العام يوم 7 مايو.

وفيما يلي جدول امتحانات الترم الثاني للصف الأول الثانوي في محافظة دمياط عربي ولغات كالتالي:

- السبت 6 مايو لغة عربية، تربية عسكرية.

- الاثنين 8 مايو لغة أجنبية أولى، كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الأربعاء 10 مايو كيمياء، تربية مهنية.

- السبت 13 مايو تاريخ، تربية دينية.

- الاثنين 15 مايو لغة أجنبية ثانية، فلسفة.

- الأربعاء 17 مايو فيزياء، تربية وطنية.

- السبت 20 مايو أحياء، جغرافيا.

- الاثنين 22 مايو رياضيات.

جدول الصف الثاني الثانوي العام بدمياط «عربى، لغات»

- الأحد 7 مايو لغة عربية، تربية عسكرية.

- الثلاثاء 9 مايو لغة أجنبية أولى، تربية وطنية.

- الخميس 11 مايو أحياء، فلسفة، تربية دينية.

- الأحد 14 مايو رياضيات، تاريخ.

- الثلاثاء 16 مايو فيزياء، علم نفس واجتماع، لغة أجنبية ثانية.

- الخميس 18 مايو كيمياء، جغرافيا، كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الأحد 21 مايو جبر وتفاضل وحساب مثلثات، تربية مهنية.