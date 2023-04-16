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ضبط شخصين بحوزتهما حشيش بـ840 ألف جنيه في الشرقية

كتب:

محمد بركات _ منتصر سليمان
12:57 م | الأحد 16 أبريل 2023
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

ضبط قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية، شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة ميكروباص قيادة أحدهما بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية وبحوزتهما 120 طربة من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلوجراما، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة، بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 840 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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بقلم محمد بركات _ منتصر سليمان