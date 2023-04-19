عامل ينهي حياة زميله لخلافات مالية في مدينة الشروق

أنهى عامل حياة زميله في السكن بمدينة الشروق، وذلك لخلافات مالية، وجري نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعه تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

مصرع شاب

وتلقى مأمور قسم الشروق إخطارا من أحد المستشفيات، يفيد وصول شاب مصاب بحروق في أنحاء متفرقة من الجسم، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، وبالانتقال تبين العثور على جثة عامل يدعى مصطفى علاء متولي، 29 عام.

خلافات مالية

وكشفت التحريات، أن زميل المجني عليه في السكن وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.