مسلسل ضرب نار الحلقة 28.. جابر ينقذ مهرة ويأخذها إلى منزله لحمايتها

تذهب صفاء «انتصار» خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 28، إلى بيت سحر «مها نصار» وتخبرها بضرورة إنقاذ صديقتها مهرة «ياسمين عبد العزيز» من يد زيدان «ماجد المصري»، بعد حبسه لها في الفيلا، وتنصحها بالذهاب إلى جابر «أحمد العوضي» لتخبره، وبالفعل تذهب إلى جابر وتخبره بما حدث لمهرة، وتطالبه أن يجعل مهرة تسامحها على ما فعلته بها.

حبس مهرة في ضرب نار

يذهب جابر إلى الفيلا المحبوسة بها مهرة وتنشب خناقة بينه وبين رجال زيدان ويتبادلون إطلاق النار بينهما، حتى يتمكن من الذهاب إليها لتحتضنه مهرة، وتذهب معه خارج الفيلا، ويخبر يسرى صفاء بنجاح خطتهما فى تحرير مهرة، ويأخذ جابر مهرة وأختها وابنها إلى منزله لحمايتهم من زيدان، ويدور حديث بينهما حول ضرورة ابتعاده عن الأعمال غير المشروعة واهتمامه بها.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.