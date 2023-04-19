مسلسل ضرب نار الحلقة 27.. ياسمين عبدالعزيز تكتشف مفاجأة صادمة

تصاعدت الأحداث في مسلسل ضرب نار الحلقة 27 للفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، حيث طلبت «صفاء» من «مهرة» التي تقوم بدورها الفنانة ياسمين عبد العزيز زيارتها في الشركة، وخلال حوارهما اكتشفت مفاجأة صادمة.

مسلسل ضرب نار الحلقة 27

وأخبرته «صفاء» أن زيدان قتل يُمنى وأدهم بعد رؤية صورهما سويا، وقالت مهرة لها إنها كشفت الصور لـ زيدان حتى يدرك الفارق بينها وبين يمنى.

وبعدها قالت صفاء لها: «طب ما انتى بتعملى كده وبتقابلى جابر»، وفوجئت مهرة من كلامها وهددتها بالإبلاغ عنهما.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، قناة ON، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

وموعد إعادة مسلسل ضرب نار سيكون على قناة ON في 1:45 صباحا، و8:45 صباحا، بينما تعرض الحلقة الأصلية في العاشرة مساء.

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.