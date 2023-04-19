مسلسل ضرب نار الحلقة 27.. ياسمين عبدالعزيز تكتشف حقيقة «زيدان»

شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 27 على قناة ON، أحداثا شيقة حيث بدأت الحلقة باكتشاف «مهرة»، التي تقوم بدورها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، حقيقة زيدان بعد معرفتها بقتله لـ يمنى وأدهم، بالإضافة إلى تخطيطه لقتل جابر.

مسلسل ضرب نار الحلقة 27

وتوصلت مهرة لتلك المعلومات من خلال صفاء شقيقة زيدان، عند أخبرتها وقالت: «زيدان أخويا طول عمره مش مرتاح مع اللى اسمها يمنى الله يرحمها».

وسألتها مهرة: «الله يرحمها هو ايه الحكاية.. أدهم الله يرحمه ويمنى الله يرحمها .. فيه ايه؟».

وترد صفاء: «فيه واحدة ورت زيدان صور لمراته الله يرحمها مع أدهم الله يرحمه»، وتهددها مهرة وتقول: «والله العظيم لأبلغ عنكم يا عالم ياللى متعرفوش ربنا».

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

موعد عرض مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي على قناة ON في تمام الساعة العاشرة مساءً، وسيعاد في تمام الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا، والقناة تُبث على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضًا عبر منصة WATCH IT.

فريق عمل مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز وماجد المصري وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الإتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.