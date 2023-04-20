حبس المتهم بالاتجار في الهيروين بالقليوبية.. تفاصيل العقوبة

خضع المتهم في قضية الاتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية، لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوية إليه، وقررت النيابة العامة، حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

ضبط المتهم

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة، بحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلوجرام، وبندقية آلية، وعدد من الطلقات لذات العيار، ومبلغ مالي، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الموقف القانوني

وحول الموقف القانوني يقول المحامي سمير عبدالعظيم، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.