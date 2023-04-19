حبس شخص على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في الهيروين بالقاهرة

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم في قضية الاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة، وذلك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الإتجار بمخدر الهروين

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص مقيم بدائرة قسم شرطة التبين، حال وجوده محل سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,150 كيلوجرام، و5060 قرصا مخدرا، وفرد خرطوش وطلقتين لذات العيار، وميزان حساس، ومبلغ مالي، وهاتف محمول. جري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

الموقف القانوني

وأكد المحامي سمير عبدالعظيم، أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.