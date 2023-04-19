مسلسل سره الباتع الحلقة 28.. إنقاذ هالة صدقي من الموت

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 28، تطورًا جديدًا على مستوى شخصية أم حامد التي تجسدها الفنانة هالة صدقي في الحقبة الزمنية الخاصة بالحملة الفرنسية، بعد إصابتها على يد الفرنسيين في حلقة أمس.

مسلسل سره الباتع الحلقة 28

مسلسل سره الباتع الحلقة 28، شهد ذهاب الطبيب إلى أم حامد في منزلها، ليحاول مساعدتها بعد إصابتها على يد الجنود الفرنسيين الذين حاولوا إلقاء القبض عليها، وظن البعض أنها قد توفيت.

ونجح الطبيب في إنقاذها من الموت ولكنها لم تفق بشكل كامل، وعندما علم حامد ويجسد دوره أحمد فهمي، بالخبر قرر العودة إلى القرية بالرغم من خطورة الأمر، إلا أنه لم يحسب كل هذا وفكر فقط في رؤية والدته بعد إصابتها.

أبطال مسلسل سره الباتع

يذكر أن مسلسل سره الباتع يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد السعدني وأحمد فهمي وحنان مطاوع وريم مصطفى وخالد الصاوي وحسين فهمي ومحمود قابيل وصلاح عبد الله وهالة صدقي، وهو من تأليف وإخراج خالد يوسف.