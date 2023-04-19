مسلسل سره الباتع الحلقة 28.. خروج أحمد فهمي من المستشفى

تطورت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 28، على صعيد الحقبة الزمنية الحالية التي يقدمها المخرج خالد يوسف كأول تجربة له في عالم الدراما، وخاض من خلاله السباق الرمضاني للمرة الأولى.

مسلسل سره الباتع الحلقة 28

وشهد مسلسل سره الباتع الحلقة 28، خروج حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي من المستشفى بعدما تلقى رصاصتين في أثناء فض اعتصام الاتحادية من قبل جماعة الإخوان الإرهابية وظن البعض أنه سيتوفى.

وخرج حامد من المستشفى ووصل إلى منزل أسرته وهو بصحة جيدة، وكانت معه سارة التي تجسد شخصيتها الفنانة ريم مصطفى لمساندته، وبعدها قرر حامد أن يستكمل رحلة بحثه عن الدرويش الذي يعلم مكان دفن مسدس السلطان.

شمس الكويتية من أتباع السلطان حامد

وبالفعل ذهب إلى المولد ليبحث عنه، ولكنه هناك قابل ابتسام التي تجسد شخصيتها الفنانة شمس الكويتية وتعمل لدى مسعود ويؤدي دوره الفنان عمرو عبد الجليل، ولكنها أوهمته أنها من أتباع السلطان حامد وتبحث عن الدرويش.