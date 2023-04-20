مسلسل سوق الكانتو الحلقة 28.. فتحي عبدالوهاب يتعاون مع الإنجليز

شهد مسلسل سوق الكانتو الحلقة 28 للفنان أمير كرارة والفنانة مي عز الدين، أحداثا مثيرة، حيث بدأت الحلقة بعراك بين طه القماش مع رشاد، بعد أن علم الأول بأن الثاني هو السبب في تخريب بضاعته في المحل.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 28

وخطط صالح مع عم خليل، لخطف بعض الجنود الإنجليز، بسبب ما يفعلونه في السوق، إذ قبضوا على بعض الشباب، ولكن، رشاد فقد عقد اتفاقا مع ضباط إنجليز ليساعدهم في القبض على الشباب الوطني مقابل بعض الخدمات، مثل إخفاء الورقة الخاصة بملكية أرض السوق بالأوقاف.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو، أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافسة في رمضان 2023، ومن بطولة أمير كرارة ويُعرض يوميًا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 مساءً، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

فريق عمل مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، ومي عز الدين، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد صلاح حسنو، ومها نصار، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وشيرين، وتامر نبيل، وثراء جبيل، وسلوى عثمان، وضياء عبد الخالق، وأحمد التهامي، وشريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.