مسلسل سوق الكانتو الحلقة 28.. مقتل شحاتة بسبب الثأر وابنه يستولى على أمواله

شهد مسلسل سوق الكانتو الحلقة 28 للفنان أمير كرارة والفنانة مي عز الدين، أحداثا مثيرة، حيث استولى عبد الغني على أموال ومحلات والده شحاتة، بعد تزوير عقود بيع وشراء.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 28

وزادت الإثارة، عندما جاء شخص صعيدي من أسيوط، يقابل طه القماش وصالح وعمهما شحاتة، وأخبرهم بأن حسانين القماش هو طه عبد المقصود خضر، وهارب من الثأر، وأثناء محاولة الرجل الغريب أخذ الثأر، يدور صراع بينهما، يصاب فيه بطلق ناري شحاتة، وقبل وفاته يطلب من طه مسامحته.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو، أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافسة في رمضان 2023، ومن بطولة أمير كرارة ويُعرض يوميًا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 مساءً، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

فريق عمل مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، ومي عز الدين، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد صلاح حسنو، ومها نصار، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وشيرين، وتامر نبيل، وثراء جبيل، وسلوى عثمان، وضياء عبد الخالق، وأحمد التهامي، وشريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.