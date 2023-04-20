مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 28.. مازن وكنوز في المسرحية (فيديو)

شارك مازن وكنوز في المسرحية، بـ مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 28، الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للأطفال، إذ إنه بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم خالد سليم وعصام السقا وأحمد العوضي وأحمد صلاح حسنى ومحمد ثروت وإسلام جمال.

مسلسل يحيي وكنوز 2 الحلقة 28

وفي المسرحية، ساعد مازن الذي كان يجسد دور كاهن كنوز التي كانت تجسد دور الملكة في العثور على حليتها، واكدت أنها ستستأنف عزف الموسيقى، بعدما استردت سعادتها مرة أخرى.

مواعيد عرض يحيى وكنوز

وتعرض قناة «dmc» مسلسل يحيى وكنوز 2 يوميًا فى تمام الساعة 6:15 مساءً، ويعاد فى تمام الساعة الـ 7:30 من صباح اليوم التالى، كما يعرض المسلسل على قناة «dmc دراما» في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد أيضًا فى الـ 1:30 من ظهر اليوم التالى، ويعرض أيضًا على منصة «Watch IT».

يحيى وكنوز والأطفال

والمسلسل موجه للأطفال، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم خالد سليم وعصام السقا وأحمد العوضى وأحمد صلاح حسنى ومحمد ثروت وإسلام جمال.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدين من أصحاب الهمم مشاهدة المسلسل.