«النيابة» تباشر التحقيق في مشاجرة وإصابة 3 لخلافات عائلية بسوهاج

تباشر الجهات المختصة، التحقيق في واقعة إصابة ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة، في مشاجرة نشبت بينهم في دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، بسبب خلافات سابقة.

وقوع المشاجرة وإصابة المتورطين

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة، عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام، بوقوع المشاجرة وإصابة المتورطين.

نقل المصابين إلى المستشفى

بعد الانتقال والفحص، جرى نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، حيث تلقوا العلاج اللازم، وتبين أن الأشخاص الثلاثة الذين أصيبوا هم: «صلاح. ا. م. م» 20 عامًا طالب، أصيب بجرح طعني في البطن، و«محمد. ا. م. ع» 34 عامًا، عامل، أصيب بجروح رضية في فروة الرأس والجبهة اليمنى، وأخيرًا شقيقه «مصطفى. ا. م. ع» 23 عامًا، عامل، أصيب بجروح رضية في فروة الرأس.

جرى القبض على الأشخاص المتورطين في المشاجرة، وبعد التحقيقات تبين أن كل طرف يتهم الآخر بالتعدي عليه بالضرب وإحداث الإصابات المذكورة في الخبر، واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بالتعدي عليه بسلاح أبيض، وألقى الأداة المستخدمة في إحدى المصارف، وتحرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.