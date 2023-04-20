أعلنت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، جدول امتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي محافظة بورسعيد، في الفترة من 2 إلى 17 مايو، وسط تجهيزات مكثفة لاستقبال الطلاب وتأمين الامتحانات.

جدول امتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي

جاء جدول امتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي محافظة بورسعيد، كما يلي:

المواد خارج المجموع للصف الأول الثانوي

الثلاثاء 2/5/2023 التربية الدينية

والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصال

الأربعاء 3/5/2023 المواطنة وحقوق الانسان والتربية المهنية: تكنولوجيا صناعة زراعة إدارة الأعمال المشروعات

المواد المضافة للمجموع للصف الأول الثانوي

- السبت 6/5/2023 الأحياء والتاريخ ومدتهما ساعة ونصف لكل مادة.

- الاثنين 8/5/2023 الكيمياء والفلسفة والمنطق ومدتهما ساعة ونصف لكل مادة.

- الأربعاء 10/5/2023 الفيزياء واللغة الأجنبية الثانية ساعة ونصف لكل مادة السبت 12/5/2023 اللغة العربية 3 ساعات

- الاثنين 15/5/2023 الجغرافيا ومدتها ساعه ونصف واللغة الأجنبية الأولى ومدتها ساعتان ونصف

- الأربعاء 17/5/2023 مادة الرياضيات ومدتها 3 ساعات

المواد خارج المجموع للصف الثاني الثانوي

- الثلاثاء 2/5/2023 المواطنة وحقوق الإنسان التربيه المهنيه -تكنولوجيا صناعه- زراعة- إدارة الاعمال- المشروعات

- الأربعاء 3/5/2023 الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والتربية الدينية

المواد داخل المجموع للصف الثاني الثانوي

- الأحد 7/5/2023 اللغة الأجنبية الثانية للشعبة «عامة» والكيمياء للعلمي والفلسفة والمنطق للأدبي

- الثلاثاء 9/5/2023 الجبر والتفاضل وحساب المثلثات «عامة»

- الخميس 11/5/2023 اللغة الأجنبية الأولى شعبة «عامة» والفيزياء «علمي» والجغرافيا «أدبي»

- الأحد 14/5/2023 اللغة العربية «عامة»

- الثلاثاء 16/5/2023 تطبيقات الرياضيات «علمي» والتاريخ «أدبي»

- الخميس 18/5/2023 الأحياء «علمي» وعلم النفس والاجتماع «أدبي»

ولفتت مديرية التعليم، إلى أنه يعقد الجدول التكميلي للمتغيبين بعذر مقبول عن الفصل الدراسي الأول لنفس المواد، في نفس الأيام، لكن عقب الانتهاء من امتحان الطلاب غير المتغيبين.

وتجرى الامتحانات تحت إشراف الإدارة التعليمية والتوجيه الفني فنيا وإداريا، وفق القرارات الوزارية المنظمة «القرار الوزاري 191 لسنة 2019، والقرار الوزاري 274 لسنة 2012 وتعديلاته، والقرار الوزارى 168 لسنه 2022».

كما يعقد امتحان المواد خارج المجموع، وفق الجدول المعد لذلك بمعرفة المدرسة والتوجيه المختص، ويجرى تقيم الأنشطة التربوية، والامتحانات العملية قبل الامتحان التحريري بوقت كاف، بمعرفة المدرسة والتوجيه الفني المختص، ويعقد الامتحان عمليا لمادة التربية العسكرية بمعرفة المدرسة، ويعقد الامتحان النظري يوم الأحد الموافق 30/4/2023.

ويعقد امتحان المستوى الرفيع، الأربعاء الموافق 26/4/2023 لمدة ساعة ونصف للورقة الأولى، وساعة ونصف للورقة الثانية، وتقييم مادة التربية الرياضية عمليا بمعرفة المدرسة والتوجيه الفني المختص.