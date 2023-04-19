استعدت مديرية التربية والتعليم لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني في المرحلة الثانوية حيث اعتمدت جدول امتحانات الترم الثاني لأولى و2 ثانوي في محافظة القليوبية التي تنطلق 8 مايو المقبل للصف الثاني الثانوي العام و7 مايو المقبل للصف الأول الثانوي، «الوطن» تستعرض جدول امتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي محافظة القليوبية عملي ونظري والتي تنطلق نهاية الشهر الجاري للعملي ومطلع المقبل للنظري

جدول امتحانات الترم الثاني لأولى و2 ثانوي في محافظة القليوبية نظري

وأعلنت مديرية التعليم في بيان لها ان جدول امتحانات الترم الثاني لأولى و2 ثانوي في محافظة القليوبية عملي كالتالي :

- السبت 29 أبريل الجاري التربية الدينية لمدة ساعة ونصف

مادة التربية الرياضية للمدارس الرياضية ساعتان

اللغة الأجنبية الأولى «مستوى رفيع»، ورقة أولى بمدارس اللغات الخاصة والرسمية لغات لمدة ساعة ونصف

اللغة الأجنبية الأولى «مستوى رفيع»، ورقة ثانية بمدارس اللغات الخاصة والرسمية لغات لمدة ساعة ونصف

- الأربعاء 3 مايو المقبل التربية الوطنية لمدة ساعة ونصف

تكنولوجيا الصناعة لمدة ساعة.

تكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات لمدة ساعة.

تكنولوجيا الزراعة لمدة ساعة.

الحاسب الآلي نظري لمدة ساعة.

وأوضحت المديرية في بيانها أن امتحان مادة الأنشطة التربوية عملي من الساعة 8:30 إلى حين انتهاء الامتحان وامتحان التربية المهنية عملي من الساعة 8:30 إلى حين انتهاء الامتحان وامتحان مادة التربية الرياضية عملي من الساعة 8:30 إلى حين انتهاء الامتحان وامتحان مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصال عملي من الساعة 8:30 إلى حين انتهاء الامتحان على أن يجرى امتحان تكميلي في نفس اليوم وبنفس الأزمنة عقب نهاية الامتحان لمن قبل عذرهم

جدول امتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي محافظة القليوبية نظري

أوضح بيان مديرية التربية والتعليم بالقليوبية جدول امتحانات الترم الثاني لأولى و2 ثانوي في محافظة القليوبية للمواد النظرية العام والرياضي والرسمية لغات كالتالي للصف الأول الثانوي :

- الأحد 7 مايو المقبل اللغة العربية والتاريخ

- الثلاثاء 9 مايو المقبل الكيمياء والجغرافيا

- الخميس 11 مايو مايو المقبل اللغة الأجنبية ثانية والأحياء

- الأحد 14 مايو المقبل اللغة الأجنبية الأولى والفيزياء

- الثلاثاء 16 مايو المقبل الرياضيات والفلسفة

على أن يجرى امتحان تكميلي في نفس اليوم وبنفس الأزمنة عقب نهاية الامتحان لمن قبل عذرهم .

كما كشف بيان المديرية أن جدول امتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي محافظة القليوبية للصف الثاني الثانوي كالتالي :

- الاثنين 8 مايو المقبل اللغة العربية

- الأربعاء 10 مايو المقبل تطبيقات الرياضيات والجغرافيا

- السبت 13 مايو المقبل اللغة الأجنبية الأولى والكيمياء وعلم النفس والاجتماع

- الاثنين 15 مايو المقبل جبر وتفاضل وحساب مثلثات والأحياء والفلسفة

- الأربعاء 17 مايو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ