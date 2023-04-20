أعلنت مديرية التربية والتعليم الفني، جدول امتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي محافظة الفيوم، حيث تنطلق امتحانات نهاية العام في الأسبوع الأول من شهر مايو المُقبل، بحسب الجداول التي وضعتها المديرية، وتنتهي منتصف الشهر، بينما تتولى كل إدارة تعليمية إعداد جداول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع الواردة بالقرار الوزاري 191 لسنة 2019، وذلك قبل امتحانات المواد الأساسية بوقت مناسب.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» جدول امتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي محافظة الفيوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

جدول امتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي

ووفقًا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم، ضمن جدول امتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي محافظة الفيوم، فإنّها تنطلق السبت 5 مايو المُقبل، وتنتهي 17 من نفس الشهر، حيث تستمر على مدار 5 أيام منفصلة وفقًا للجداول المُعلنة.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023

وجاء جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 كالتالي:

الأحد 7 مايو 2023.. امتحان مادة اللغة العربية لمدة ثلاث ساعات، يليها امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية والذي يستمر لمدة ساعة ونصف.

الثلاثاء 9 مايو 2023.. امتحان مادة الفيزياء لمدة ساعة ونصف، يليه امتحان الجغرافيا لمدة ساعة ونصف.

الخميس 11 مايو 2023.. امتحان مادة الكيمياء والذي يستمر لمدة ساعة ونصف، يليه امتحان التاريخ لمدة ساعة ونصف.

الأحد 14 مايو 2023.. امتحان مادة الرياضيات لمدة 3 ساعات، يليه امتحان الفلسفة والمنطق الذي يستمر لمدة ساعة ونصف.

الثلاثاء 16 مايو 2023.. امتحان مادة اللغة الأجنبية التي تستمر لمدة ساعتان ونصف، يليه امتحان مادة الأحياء التي تستمر لمدة ساعة ونصف.

موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني

وفيما يخص موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني في محافظة الفيوم، فإنّها تنطلق 6 مايو المقبل وتنتهي 17 من نفس الشهر، والتي جاءت وفقًا لما ورد في جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2023 كالتالي:

السبت 6 مايو 2023.. امتحان مادة اللغة العربية لمدة 3 ساعات.

الاثنين 8 مايو 2023.. امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات والتي تستمر لمدة 3 ساعات.

الأربعاء 10 مايو 2023.. امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية والتي تستمر لمدة ساعة ونصف، يليه امتحان تطبيقات الرياضيات والذي يستمر لمدة ساعتان ونصف، ثم امتحان الفلسفة والمنطق والذي يستمر لمدة ساعتين.

السبت 13 مايو 2023.. امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى والذي يستمر لمدة 3 ساعات، يليه امتحان الكيمياء الذي يستمر لمدة ساعتين، ثم امتحان الجغرافيا الذي يستمر لمجة ساعتين.

الاثنين 15 مايو 2023.. امتحان مادة الفيزياء ويستمر ساعتين، ثم امتحان مادة علم النفس والاجتماع والذي يستمر لمدة ساعتين.

الأربعاء 17 مايو 2023.. امتحان مادة الأحياء والذي يستمر لمدة ساعتين، يليه امتحان مادة التاريخ والذي يستمر لمدة ساعتين.