جدول امتحانات الترم الثاني لأولى و2 ثانوي بمحافظة سوهاج.. يبدأ باللغة العربية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، جدول امتحانات الترم الثاني لأولى و2 ثانوي في محافظة سوهاج، للمدارس العامة والرسمية اللغات، للفترتين الصباحية والمسائية، للشعبتين الأدبية والعلمية للتعليم الثانوي، التي تستمر 7 أيام للصف الثاني الثانوي و6 أيام للصف الأول الثانوي.

وتضمن جدول امتحانات الترم الثاني لأولى و2 ثانوي في محافظة سوهاج، المواد الدراسية الأساسية والفرعية والفترة الزمنية لكل منهما، التى تتراوح من 3 ساعات حتى ساعة ونصف.

جدول امتحانات الترم الثاني لأولى و2 ثانوي في محافظة سوهاج

جدول امتحانات الترم الثاني لأولى و2 ثانوي في محافظة سوهاج، الذي أعلنته مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، يضم أيضًا التعليمات والتدابير التي تتخذها تربية وتعليم سوهاج، للطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، بداية من وضع الامتحانات وحتى التصحيح وظهور النتيجة.

وتنشر «الوطن» في إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها، جدول امتحانات الترم الثاني لأولى و2 ثانوي في محافظة سوهاج، وفقًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج.

جدول الصف الثاني الثانوي بسوهاج

وجاء جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي وفقا لمديرية التربية والتعليم كالتالي:

- يوم الأحد 7 مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية خلال 3 ساعات للشعبة العامة.

- يوم الثلاثاء 9 مايو 2023: امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية، وامتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية خلال ساعتين لكلا منهما.

- يوم الخميس 11 مايو 2023: امتحان مادة تطبيقات رياضية للشعبة العلمية خلال ساعتين ونصف، وامتحان مادة تاريخ للشعبة الأدبية خلال ساعتين.

- يوم الأحد 14 مايو 2023: امتحان مادة جبر وتفاضل وحساب مثلثات للشعبة العامة خلال 3 ساعات، وامتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية للشعبة العامة خلال ساعة ونصف.

- يوم الثلاثاء 16 مايو2023: امتحان مادة الأحياء للشعبة العلمية خلال ساعتين وامتحان مادة علم النفس والاجتماع خلال ساعتين أيضًا.

- يوم الخميس 18 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الانجليزية للشعبة العامة، خلال 3 ساعات.

- يوم الأحد 21 مايو 2023: امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية خلال ساعتين وامتحان مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية خلال ساعتين.

جدول إمتحان الصف الأول الثانوى

بينما جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بسوهاج، جاء كالتالي:

- يوم الاثنين 8 مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية خلال 3 ساعات.

- يوم الأربعاء 10 مايو 2023: امتحان مادة الفيزياء وامتحان مادة الجغرافية، خلال ساعتين لكلا منهما.

- يوم السبت 10 مايو 2023: امتحان مادة الكيمياء وامتحان مادة التاريخ خلال ساعة ونصف لكلا منهما.

- يوم الاثنين 15 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الإنجليزية خلال ساعتين ونصف وامتحان مادة الفلسفة والمنطق خلال ساعة ونصف.

- يوم الأربعاء 17 مايو 2023: امتحان مادة الرياضيات خلال 3 ساعات.

- يوم السبت 20 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية وامتحان مادة الأحياء خلال ساعة ونصف لكلا منهما.

ضوابط امتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي محافظة سوهاج

وضعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، ضوابط لسير امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني، بداية من الطلاب حتى القائمين على العملية الامتحانية منها:

- التزام كافة أطراف العملية الامتحانية بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة مع تطبيق المديرية للإجراءات الوقائية كاملة.

- توفير زائرة صحية بكل مدرسة يعقد بها الإمتحانات.

- عقد اختبارات المستوى الرفيع بالمدارس الرسمية للغات تحدد من قبل الإدارة التجريبية التابع لها المدرسة وذلك قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

- مراجعة 10% من أوراق الإجابة في المواعيد المقررة لها من قبل موجه المادة أو رئيس اللجنة الامتحانية يوم الامتحان.

- إجراء الامتحانات في لجان مؤمنة للطلاب.