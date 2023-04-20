10 دول تعلن السبت أول أيام عيد الفطر.. تعرف عليها

أعلن مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك العديد من الدول تعلن بنسبة كبيرة أول أيام عيد الفطر المبارك السبت المقبل، تبعا للاطلاع على السنوات الماضية، وهذه الدول هي إندونيسيا، وماليزيا، وبروناي، والهند، وسلطنة عمان، وإيران، والمغرب، وباكستان، وبنجلاديش والأردن.

وهناك بعض الدول الأخرى، من الصعب التوقع بموعد أول أيام عيد الفطر المبارك، فمن الممكن أن يكون الجمعة أو السبت، مثل والجزائر وموريتانيا، وباقي الدول ستعلن أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الجمعة، بحسب مدير مركز الفلك الدولي.

الدول الإسلامية في أفريقيا.. العيد السبت

وبعض الدول الإسلامية غير العربية في قارة أفريقيا، تعلن أول أيام عيد الفطر فيها السبت، مؤكدًا أن مصر من الدول المتوقع أن تعلن عيد الفطر المبارك يوم الجمعة، إذ تقع على الحافة مع ليبيا، والتي يسهل فيها رؤية الهلال باستخدام التليسكوب.

يصعب رؤية هلال شهر شوال في أجزاء كبيرة من العالم الإسلامي

يصعب رؤية هلال شهر شوال، في أجزاء كبيرة من العالم الإسلامي يوم الخميس، كما أن الأجزاء الغربية من العالم الإسلامي يتوقع رؤية هلال شهر شوال فيها، وذلك باستخدام التلسكوب، ولن يؤثر الكسوف عليها، لأنه يحدث باكرًا، وأضاف مدير مركز الفلك الدولي لـ«الوطن»: «من المتوقع أن معظم الدول الإسلامية ستعلن أول أيام العيد يوم الجمعة، وفي دول أخرى في الوسط والشرق ستعلن يوم السبت».