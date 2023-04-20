هلال شوال يولد اليوم.. وأول أيام عيد الفطر المبارك الجمعة فلكيا

أعلن مركز الفلك الدولي، أن هلال شوال يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحا بتوقيت القاهرة المحلي، اليوم الخميس 29 رمضان.

ووفقا لما ذكره المركز، فإن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة نحو 23 دقيقة، وفي القاهرة 27 دقيقة، بعدما تغرب شمس ذلك اليوم، وهو يوم الرؤية، وفي محافظات مصر، يبقى الهلال الجديد في سمائها لفترة تتراوح من 24 إلى 29 دقيقة.

وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية، فإن الهلال الجديد يبقى بعد غروب شمس ذلك اليوم، لفترة تتراوح بين 10 إلى 35 دقيقة، وبناءً على ما تقدم فإن بداية شهر شوال 1444 هـ فلكياً ستكون غدا الجمعة، ليكون غرة أيام عيد الفطر المبارك، وستكون صلاته الساعة الخامسة وسبع وأربعون دقيقة صباحا بمدينة القاهرة .

وكان مركز الفلك الدولي، أعلن أمس الأربعاء، أن رؤية هلال شهر شوال يوم الخميس، غير ممكنة بالعين المجردة في العالم العربي، وذلك في بيان يأتي عقب إعلان الجمعية الفلكية السعودية في جدة، الاثنين، أن «الحسابات الفلكية تشير إلى أن، يوم الجمعة المقبل، سيكون غرة شهر شوال».