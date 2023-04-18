الإفتاء تعلن رؤية هلال شهر شوال الخميس المقبل في بث مباشر

ينتظر المسلمون رؤية هلال شهر شوال، التي توضح انتهاء شهر رمضان الكريم، وغرّة شوال التي تحل مع أول أيام عبد الفطر المبارك، عبر المصادر المعتمدة، وهي دار الإفتاء المصرية.

رؤية هلال شهر شوال

وأعلنت دار الإفتاء عبر صفتحها الرسمية على فيس بوك، أنّ رؤية هلال شهر شوال، ستكون يوم الخميس المقبل بعد صلاة المغرب، حيث يتم استطلاع الهلال لبيان انتهاء الشهر الكريم من عدمه.

وتابعت الإفتاء: «بإذن الله تعالى نستطلع هلال شهر شوال يوم الخميس، ويتم عمل بث مباشر لإعلان نتيجة استطلاع الهلال وموعد عيد الفطر المبارك».

وحول رؤية هلال شهر شوال، ينقسم البعض حول موعد اليوم الأول لعيد الفطر، هل هو يوم الجمعة أم السبت، ورغم ذلك أكدت البحوث الفلكية أنّ أول يوم بعيد الفطر هو الجمعة، ولكن أشارت إلى أنّ الأمر يعود تقديره لدار الإفتاء، فهي من تحدد أخيرا.