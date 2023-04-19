موعد رؤية هلال شوال 1444.. «البحوث الفلكية» يكشف توقيت ظهور هلال العيد

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد رؤية هلال شوال 144، وتوقيت الاستطلاع، حيث يكون بعد غروب الشمس مباشرة مساء الغد، في تمام الساعة 6:25 مساءً، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

موعد رؤية هلال شوال 1444

وذكر المعهد التابع لوزارة التعليم العالي، وفقا لتقرير صادر عنه، أنّ هلال شهر شوال 1444 هجريا، يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباح الغد، ويبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة 27 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم، وفي باقي المدن والمحافظات يبقي الهلال لمدة تتراوح بين 24 إلى 29 دقيقة.

موعد عيد الفطر 2023 في مصر

وأكد المعهد، أنّ موعد عيد الفطر 2023 في مصر سيكون الجمعة المقبل 21 أبريل الجاري وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد في هذا الشأن، موضحا أنّ عدد أيام شهر رمضان 2023 ستكون 29 يوما، وتوقيت صلاة عيد الفطر المبارك ستكون الساعة 5:47 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

هلال شهر شوال 2023

وأضاف المعهد، أنّ الرأي النهائي لإعلان أول أيام عيد الفطر المبارك بعد استطلاع هلال شهر شوال 1444 هجريا، ستكون لدار الإفتاء المصرية غدا الخميس.