غيوم إسطنبول تحول طقس المدينة التركية المشمس إلى ليل

حولت غيوم إسطنبول المفاجئة، التي ضربت المدينة التركية الواقعة على مضيق البوسفور، نهارها إلى ليل في ثوان، إذ حجبت الشمس لمدة 5 دقائق عن المدينة.

نشرت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية فيديو أظهر غيوم إسطنبول التي حولت نهار المدينة.

مرور غيوم إسطنبول فوق المدينة

ذكرت وسائل إعلام، إن إسطنبول شهدت ظاهرة طبيعية نادرة، تمثلت بمرور سحابة بسمك 7 كيلومترات فوق المدينة.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن الطقس المشمس في مدينة إسطنبول في ساعات الصباح، كما لفتت إلى تغطية غيوم إسطنبول فجأة، وتحول النهار إلى ليل، قبل هطول الأمطار مباشرة.

وفي 3 أغسطس 2021، تداول مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي صورة لمنظر غيوم إسطنبول فوق «آيا صوفيا»، فيما قالت صحيفة «النهار» اللبنانية، إن المنظر ليس حقيقيا، لكونه صورة معدلة رقميا، وفقا لما ذكره الفنان الأمريكي برنت شافنورالذي نشرها في 27 ديسمبر 2020 في حسابه في «انستجرام».

وفي 21 يناير الماضي، ظهرت سحابة دائرية حمراء وردية خلال فترة شروق الشمس، وظهر في منتصفها حفرة كبيرة في سماء مدينة بورصة التركية.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية في ذلك الوقت، إن هذا النوع من التكوين يعرف باسم «السحابة العدسية» تتشكل عندما يكون الهواء مستقرًا وتهب الرياح عبر التلال والجبال من نفس الاتجاه.

و«السحابة العدسية» عادة ما توجد على ارتفاعات تتراوح بين 6400 و16500 قدم، وفقا لما ذكرته «سكاي نيوز عربية».