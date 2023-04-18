16 إجراء من محافظة القاهرة لاستقبال عيد الفطر 2023

أنهت محافظة القاهرة، استعداداتها لاستقبال عيد الفطر 2023، وذلك برفع درجة الاستعداد بمختلف الجهات الخدمية والمرافق وإلغاء الإجازات فترة العيد من أجل توفير جميع الخدمات للمواطنين.

وجاءت استعدادات محافظة القاهرة وفق تقرير رسمي صادر عنها، كما يلي:

- استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق مع الأحياء والمديريات الخدمة فترة العيد، ومتابعة تلقي الشكاوى وتقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة والتعامل مع أي طارئ.

- يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي شكاوى من خلال الخط الساخن 15496 و114 ويتم التعامل الفوري معها.

- متابعة خطة هيئة النظافة مع الشركات المختصة لرفع الإشغالات والتركيز على أماكن ساحات الصلاة والحدائق والمتنزهات والمواقع التي يتردد عليها المواطنون.

- تكثيف اللجان من الأحياء لرصد ومواجهة أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال إجازة العيد.

- متابعة توفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك.

- عودة عمل جميع المخابز بكل طاقتها في فترة العيد وإحكام الرقابة التموينية لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات.

- متابعة عمل الأسواق والمحلات لضبط الأسعار ومنع الاستغلال واحتكار السلع.

حملات على الأسواق

- مناشدة الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين بالقيام بحملات مشتركة على منافذ البيع للأسماك للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك.

- رفع درجة الاستعداد بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي خلال فترة العيد.

- التنسيق مع مديرية الصحة لمتابعة عمل المستشفيات واستعدادها لاستقبال أي حالات من المواطنين في عيد الفطر.

- عمل مراكز السموم في مستشفيات عين شمس والقصر العيني على استقبال أي حالات.

زيادة عدد أتوبيسات النقل العام

- التأكيد على النقل العام بزيادة عدد الأتوبيسات، والتركيز على أماكن التنزهات والمواقع الأثرية لمنع التكدس والزحام.

- متابعة أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة ورفع مخلفات الرتش والقمامة والأتربة.

- الحفاظ على أملاك الدولة ومنع أي تجاوزات.

- التأكد من توافر أسطوانات البوتاجاز داخل المستودعات خلال فترة العيد.

- المتابعة الميدانية من قبل رؤساء الأحياء ومن ينوب عنهم لمتابعة الأمور على أرض الواقع.