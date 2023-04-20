مودي الجزار يبحث عن الفلاشة في الحلقة الـ13 من مسلسل كشف مستعجل

يسعى زعيمم العصابة مودي الجزار إلى استغلال حالة فقدان الذكرة التي يعاني منها يوسف، ويسأله عن مكان الفلاشة، وذلك بعد أن فتشت عصابته شقته، وأشياءه الخاصة من أجل الوصلول إلى الفلاشة ولكن دون فائدة، إذ أن يوسف لم يتذكر أي شيء عن تلك الفلاشة بل قد سأل الجزار ما هي تلك الفلاشة ولماذا الحميع يريد معرفة مكانها.

في نفس السياق، تستمر علياء خطيبة يوسف وشقيقة الدكتور سهام في محاولاتها لمساعدة يوسف على استعادة ذاكرته، وذلك من خلال التحرك به في الأماكن التي كانوا يزورنها معًا، وأيضًا ذهبت معه إلى شقته، إلا أن يوسف يشعر بمزيد من الارتباك ولا يتذكر أي شيء، لتتواصل الأحداث الأخيرة من مسلسل كشف مستعجل في حلقة الليلة.

مسلسل كشف مستعجل

كشف مستعجل هو مسلسل اجتماعي كوميدي، يشارك فيه محمد عبدالرحمن، ومصطفى خاطر، وهنادي مهنا، وليلى عز العرب، ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.

كشف مستعجل على قنوات dmc

يعرض مسلسل كشف مستعجل يوميًا على قنوات dmc، وذلك في تمام الساعة 11.30 مساءً، كما يعرض على شبكة قنوت الحياة، في تمام 9.30 مساءً.