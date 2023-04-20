يوسف يشك في الدكتور سهام خلال الحلقة الـ14 من مسلسل كشف مستعجل

حالة من الشك والارتباك سيطرت على يوسف، عندما وجد في منزله صور عديدة للدكتور سهام شقيق خطيبته علياء وهو يرتكب عددًا من الجرائم الغامضة، ولا يعلم يوسف كيف يتصرف، وإذا كان سيكشف حقيقة الدكتور سهام ـمام شقيقته وأسرتها، ولا يتذكر يوسف إطلاقا أنه هو الذي التقط هذه الصور للدكتور سهام تحت التهديد حتى يستطيع أن يسيطر عليه.

فيما تسعى عصابة دودي الجزار للوصول إلى مكان الفلاشة التي كانت مع يوسف قبل أن يفقد ذاكراته، خاصة في ظل أن هناك مجهولين يبحثون عن نفس الفلاشة، ومن هنا تتسارع أحداث كشف مستعجل، الذى يعرض 6 مرات، ما بين عرض أول وإعادة، على شبكتي dmc والحياة، وذلك من خلال 6 توقيتات مختلفة.

مواعيد مسلسل كشف مستعجل يوميا

- كشف مستعجل يعرض على dmc، في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا.

- كشف مستعجل يعاد على dmc drama الساعة 8.30 صباحا.

- كشف مستعجل يُعرض على الحياة، في تمام الساعة 9:30 مساء.

- كشف مستعجل، يعاد عرضه على الحياة مسلسلات، في تمام الساعة 4.30 صباحًا، و1.30 ظهرًا.