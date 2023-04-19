الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة غدا الخميس وأمطار على القاهرة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة غدا الخميس 20-4-2023، وذلك بقيم تتراوح بين 5-6 درجات على جميع أنحاء الجمهورية، حيث تتعرض البلاد لتأثير كتل هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا، تعمل على انخفاض طفيف في درجات الحرارة حيث تسجل 27 درجة على القاهرة بانخفاض نحو 5 درجات عن اليوم الأربعاء، حيث سيكون الطقس معتدلا على السواحل الغربية، ومائلا للحرارة على القاهرة الكبرى، وحارا على جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب البلاد، وفقا لما كشفت عنه الأرصاد الجوية.

أماكن سقوط الأمطار غدا الخميس

وأوضحت الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدا الخميس، حيث تشمل السواحل الشرقية والغربية للبلاد، ومناطق من القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وجنوب سيناء، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وجبال البحر الأحمر، حيث ستكون بين خفيفة ومتوسطة، مع استمرار نشاط الرياح على جميع انحاء الجمهورية عدا سيناء والسواحل الشرقية للبلاد، فى حين يسود طقس غائم جزئيا على مدار اليوم.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا 20-4-2023 آخر أيام شهر رمضان، كما يلي:

- القاهرة 27 - 17

- العاصمة الإدارية 27 - 17

- أكتوبر 28 - 16

- بنها 29 - 17

- دمنهور 28 - 17

- وادي النطرون 29 - 16

- كفر الشيخ 26 - 17

- المنصورة 27 - 16

- الزقازيق 28 - 17

- شبين الكوم 27 - 17

- طنطا 26 - 16

- دمياط 22 - 15

- بورسعيد 20 - 15

- الإسماعيلية 25 - 16

- السويس 25 - 16

- العريش 22 - 14

- رفح 21 - 13

- رأس سدر 25 - 17

- نخل 25 - 12

- كاترين 22 - 10

- الطور 29 - 17

- طابا 27 - 15

- شرم الشيخ 31 - 21

- الإسكندرية 22 - 16

- العلمين الجديدة 22 - 15

- مطروح 20 - 14

- السلوم 21 - 16

- سيوة 26 - 16

- رأس غارب 32 - 21

- الغردقة 32 - 21

- سفاجا 33 - 20

- مرسى علم 32 - 22

- شلاتين 35 - 20

- حلايب 32 - 22

- أبو رماد 31 - 21

- رأس حدربة 30 - 19

- الفيوم 27 - 15

- بني سويف 27 - 15

- المنيا 28 - 16

- أسيوط 29 - 16

- سوهاج 30 - 17

- قنا 38 - 18

- الأقصر 36 - 20

- أسوان 37 - 21

- الوادي الجديد 34 - 16

- أبوسمبل 37 - 20