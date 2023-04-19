تفاصيل طقس أول أيام العيد بالمحافظات.. انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس أول أيام العيد، إذ تؤثر عدة ظواهر جوية على الطقس، وهي تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية لا سيما في الساعات الأولى من الصباح، بالإضافة إلى استمرار نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة على بعض المحافظات.

تفاصيل طقس أول أيام العيد

وعن تفاصيل طقس أول أيام العيد، أوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية تعرض محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية إلى تكون الشبورة المائية مع طقس غائم جزئيًا ونشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة التي سجلت سرعتها 24 كيلومترًا في الساعة.

وأوضح البيان، أنّ تفاصيل طقس أول أيام العيد في محافظات جنوب الوجه البحري، تشهد أيضًا أجواء معتدلة باردة ليلاً نظرًا لنشاط الرياح، مع تكون الغيوم الجزئية نهارًا والشبورة المائية الكثيفة، وسجلت سرعة الرياح 22 كيلومترًا في الساعة.

وفيما يتعلق بطقس محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، يكون بارد ليلاً ونهارًا مع تكون الشبورة المائية والغيوم الجزئية ونشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة، التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية كونها تعمل على حجب الرؤية الأفقية أحياناً بالإضافة إلى الشبورة.

الظواهر الجوية في طقس العيد

وتزداد سرعة الرياح في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر، إذ سجلت سرعتها 32 كيلومترً في الساعة، وسط طقس مشمس، وفيما يتعلق بطقس شمال الصعيد يشهد تكون الغيوم الجزئية والشبورة المائية.

درجات الحرارة أول أيام العيد

القاهرة الكبرى العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.

السواحل الشمالية الغربية 22 درجة والصغرى 14 درجة.

جنوب سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة.

شمال الصعيد العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة والصغرى 15 درجة.