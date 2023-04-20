درجات الحرارة اليوم الخميس.. انخفاض ملحوظ والقاهرة 27 درجة

أعلنت الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الخميس 20 أبريل، حيث أخر أيام شهر رمضان المبارك 2023 فلكيا، والذي من المتوقع ان يشهد انخفاضا ملحوظا في درجات حرارة الطقس.

درجات الحرارة اليوم

أوضحت الأرصاد في بيان، أن درجات الحرارة اليوم تنخفض بقييم تتراوح بين 5-6 درجات على جميع أنحاء الجمهورية، حيث تتعرض البلاد لتأثير كتل هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم على القاهرة 27 درجة على بانخفاض نحو 5 درجات عن اليوم الذي سبقه، ويسود طقس معتدل على السواحل الغربية، ومائل للحرارة على القاهرة الكبري، وحار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، وفقا لما كشفت عنه الأرصاد الجوية.

سقوط الأمطار اليوم

وذكرت الأرصاد، أنه من المتوقع سقوط أمطار اليوم الخميس بين خفيفة ومتوسطة، على عدة مناطق تشمل السواحل الشرقية والغربية للبلاد، ومناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب سيناء، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وجبال البحر الأحمر.

أشار الخبراء إلى وجود نشاط الرياح على جميع أنحاء الجمهورية عدا سيناء والسواحل الشرقية للبلاد، في حين يسود طقس غائم جزئيا على مدار اليوم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم 20-4-2023 آخر أيام شهر رمضان، كما يلي:

- القاهرة 27 - 17

- العاصمة الإدارية 27 - 17

- أكتوبر 28 - 16

- بنها 29 - 17

- دمنهور 28 - 17

- وادي النطرون 29 - 16

- كفر الشيخ 26 - 17

- المنصورة 27 - 16

- الزقازيق 28 - 17

- شبين الكوم 27 - 17

- طنطا 26 - 16

- دمياط 22 - 15

- بورسعيد 20 - 15

- الإسماعيلية 25 - 16

- السويس 25 - 16

- العريش 22 - 14

- رفح 21 - 13

- رأس سدر 25 - 17

- نخل 25 - 12

- كاترين 22 - 10

- الطور 29 - 17

- طابا 27 - 15

- شرم الشيخ 31 - 21

- الإسكندرية 22 - 16

- العلمين الجديدة 22 - 15

- مطروح 20 - 14

- السلوم 21 - 16

- سيوة 26 - 16

- رأس غارب 32 - 21

- الغردقة 32 - 21

- سفاجا 33 - 20

- مرسى علم 32 - 22

- شلاتين 35 - 20

- حلايب 32 - 22

- أبو رماد 31 - 21

- رأس حدربة 30 - 19

- الفيوم 27 - 15

- بني سويف 27 - 15

- المنيا 28 - 16

- أسيوط 29 - 16

- سوهاج 30 - 17

- قنا 38 - 18

- الأقصر 36 - 20

- أسوان 37 - 21

- الوادي الجديد 34 - 16

- أبوسمبل 37 - 20