 متى تبدأ وتنتهي إجازة عيد الفطر المبارك 2023؟

متى تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك 2023؟ ومتى تنتهي؟.. أسئلة متنوعة تُطرح ما بين الحين والآخر، خاصة بعد أن أعلن تفاصيلها رسمياً الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مُقدماً التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً خلالها على استمرار مسيرة التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة المصرية، وهنا تُجيب «الوطن» في إطار دورها الخدمي على هذه الأسئلة.

موعد إجازة عيد الفطر 2023 في مصر

حدد الدكتور مصطفى مدبولي، موعد إجازة عيد الفطر 2023 في مصر، موضحاً أنها ستكون الفترة من الخميس الموافق 20 أبريل حتى الثلاثاء، وستكون إجازة مدفوعة الأجر، للعاملين في وحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام والوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية.

موعد إجازة عيد الفطر 2023 للموظفين

وبالتزامن مع تحديد موعد إجازة عيد الفطر 2023 للموظفين، جدد الدكتور مصطفى مدبولي العهد للرئيس على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء؛ من أجل مواصلة المسيرة التنموية، موجهاً بتفعيل غرف الطوارئ والأزمات خلال إجازة عيد الفطر المبارك والتعامل بحسم مع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية أو مخالفة بناء خلال الإجازة.

إجازة عيد الفطر 2023 للمدارس

تأتي إجازة عيد الفطر 2023 للمدارس، في نفس المدة التي حددها الدكتور مصطفى مدبولي، لإجازة عيد الفطر، لافتاً إلى ضرورة استمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة، والتأكد من توافر جميع السلع التموينية والمواد البترولية، والإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين.

استعدادات المحافظات لعيد الفطر المبارك

كثفت المحافظات، وفق تقارير رسمية من الاستعدادات الخاصة بإجازة عيد الفطر المبارك، وعملت على توفير مختلف أنواع السلع والمنتجات الغذائية، وتوفير المخزون من المواد والمنتجات البترولية، أيضاً اشتملت الاستعدادات على تجهيز الحدائق والمتنزهات، أو المناطق السياحية وغيرها، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية، ومتابعة أعمال النظافة بالشوارع والتعامل فوراً مع أي تجمعات للمخلفات.