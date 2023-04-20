طقس السويس اليوم.. انخفاض الحرارة 10 درجات والعظمى 25

تشهد محافظة السويس، اليوم الخميس، وقفة عيد الفطر المبارك، وفقاً للحسابات الفلكية وإعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، طقسًا متقلبًا، تنشط فيه حركة الرياح وتنخفض الحرارة، وتنتشر الغيوم الجزئية في سماء المحافظة.

استمرار رفع درجة الاستعداد

تستمر محافظة السويس، في رفع درجة الاستعداد تحسبًا لآثار التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة، إذ أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، خلال اجتماعه بالجهاز التنفيذي، استمرار رفع درجة الاستعداد إلى القصوى، وضرورة جاهزية مختلف أجهزة الأحياء التنفيذي للتدخل الفوري حال وجود أي طارئ في طقس السويس، مع تأكيد عمل محطات الصرف الصحي بكامل طاقتها، وتطهير خطوط وبيارات الصرف والأمطار.

وتشهد أحياء المحافظة، سهولة في التنقل والحركة الداخلية، على الرغم من زيادة سرعة الرياح، منذ مساء أمس الأربعاء، وارتفاع الإقبال على المحال الخاصة بالملابس ومستلزمات العيد بالأحياء المختلفة.

انخفاض الحرارة 10 درجات

ووقفًا لأجهزة الرصد الداخلية، وتوقعات خبراء الأرصاد لطقس اليوم، تسجل درجة الرطوبة 46%، وتتراوح سرعة الرياح بين 30 و36 كم /ساعة، ودرجة الحرارة العظمى تسجل 25، بانخفاض عن أمس الأربعاء بمقدار 10 درجات، فيما تسجل الصغرى 13 درجة مئوية، وتشهد المحافظة طقسًا غائمًا جزئيًا.

فيما تكون حالة البحر الأحمر، وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج به بين متر ونصف ومترين وربع.