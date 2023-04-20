وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس بعيد الفطر: وفقكم الله في قيادة مصرنا الغالية

بعث اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك.

وقال وزير التنمية المحلية في نص البرقية: «يطيب لي أن أتقدم لكم بأصدق وأرق عبارات التهنئة ومشاعر التقدير لشخصكم الكريم بمناسبة الاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك واحتفال مصرنا الغالية والعالم الإسلامي بهذه المناسبة الدينية الكريمة، سائلين الله عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يعيدها عليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات».

مسيرة البناء والتنمية

وأضاف آمنة: «أدعوا الله ينعم على مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار شاكرين عطاءكم المستمر وجهودكم المخلصة لقيادة مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصرنا الحبيبة وأن يوفقكم في تحقيق ما تصبون إليه من رفعة وتقدم وازدهار لوضع مصرنا الغالية في مصاف الدول المتقدمة أمل سيتحقق بإذن الله، وكل عام وأنتم وشعب مصر بقيادتكم بخير وسلام».