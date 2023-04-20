أسعار السلع الاستهلاكية في آخر أيام معرض «أهلا رمضان»..اشتري قبل العيد

ساعات قليلة وتغلق معارض «أهلا رمضان»، التي استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير جميع أنواع السلع بكميات كبيرة يوميا في المعارض، بالإضافة إلى منافذ وزارة التموين الثابتة وسيارتها المتحركة، حيث أن السلع تباع بأسعار أقل من 40% عن أسعارها في السلاسل التجارية الأخرى.

ومن خلال السطور التالية تستعرض «الوطن»، آخر ما استقرت عليه أسعار السلع الغذائية المختلفة في معارض أهلا رمضان، قبل ساعات من غلقها مساء اليوم، مع انتهاء آخر أيام شهر رمضان.

أسعار السلع الاستهلاكية في آخر أيام معرض أهلا رمضان

- سعر الزيت عبوة 800 مم 35 جنيهًا.

- السكر كيلو جرام، بسعر 14.5 جنيه.

- كيلو الدقيق بـ 17 جنيهًا.

- كيلو الأرز من 16.5 إلى 18.5 جنيه.

- المكرونة 6 ‏جنيهات للكيس وزن500جرام.

أسعار اللحوم في معرض أهلا رمضان

- سعر كيلو اللحم المجمد 120 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم السوداني الطازج 165 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم البتلو المجمد 130 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الضأن المجمد 170 جنيهًا.

- سعر كيلو الفراخ المجمدة 65 جنيهًا.

أسعار المشروبات والعصائر في أهلا رمضان

- شراب ورد وزن 835 جرام بسعر 17.5 جنيه.

- شراب فراولة وزن 835 جرام بسعر 17.5 جنيه.

- شراب فراولة وزن 815 جرام بسعر 17.5 جنيه.

- شراب كركديه طبيعي وزن 825 جرام بسعر 19.5 جنيه.

- شراب تمر هندي طبيعي وزن 825 جنيه بسعر 27 جنيها.

- شراب خروب طبيعي وزن 825 جنيه بسعر 26 جنيه.