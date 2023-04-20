فسحة عيد الفطر 2023.. اعرف أشهر أماكن الخروج في شرم الشيخ

ارتفعت نسبة الحجوزات السياحية في مدينة شرم الشيخ، استعدادًا للاحتفال بعيد الفطر 2023، إذ ينتظر الآلاف من المواطنين والسياح رؤية هلال شهر شوال اليوم، لمعرفة موعد أول أيام العيد، ويتزامن ذلك مع البحث عن فسحة عيد الفطر 2023 وأفضل أماكن الخروج في شرم الشيخ.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قال في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم، إنّ فسحة عيد الفطر 2023 في شرم الشيخ، تختلف عن باقي مدن جمهورية مصر العربية، حيث تنتشر أماكن الخروج في شرم الشيخ، وهي أماكن تناسب المواطنين والسياح الذين يتوافدون على المدينة لقضاء إجازة العيد، وتشمل شواطئ وحدائق وميادين سياحية.

فسحة عيد الفطر 2023 في مدينة شرم الشيخ

وأضاف «فودة»، عن فسحة عيد الفطر 2023، وأفضل أماكن الخروج في شرم الشيخ، أنّ المدينة يتنشر بها الميادين السياحية والحدائق فضلاً عن الشاطئ العام، ومن أبرز مناطق الخروج في فسحة عيد الفطر 2023 في شرم الشيخ هي:

１- الحديقة المركزية بحي النور على مساحة 100 الف متر مربع، وحديثة السلام وحديقة السوق التجارية.

２- الشاطئ العام في منطقة شرم الميه أمام السوق التجارية.

３- السوق التجارية القديمة وتتميز بكونها من أعرق المناطق السياحية في شرم الشيخ، وتضم مجموعة من البازارات والمحال تجارية والكافيهات والمطاعم ذات الشهرة العالمية.

４- ميدان سوهو سكوير والدخول بالمجان ويضم نافورة راقصة وبعض الالعاب للاطفال ومسرح ضخم لإقامة الحفلات.

５- خليج نعمة أحد أشهر المناطق السياحية في مصر والعالم ويمتاز بوجود مطاعم، كافيهات، بازارات، وشوارع عريقة ويصل شاطئ خليج نعمة بطول 3 كيلومترات.

المحميات الطبيعية ورحلات السفاري

６- المحميات الطبيعية وتضم شرم الشيخ محميتين هما محمية رأس محمد ومحمية نبق وتمتازان بالمناظر الطبيعية والشواطئ الساحرة وحياة برية ونباتية نادرة.

７- منطقة السفاري في وادي الخروم والمخصصة لرحلات الجبال باستخدام البيتش باجي.

８- الممشى السياحي بطول 6 كيلومترات ويمتد من السوق التجارية حتي خليج نعمة ويضم 86 محل بازار.